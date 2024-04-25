Была очаровательной невестой: Сальма Хайек показала два своих свадебных платья

Актриса показала подписчикам архивные кадры с мужем в годовщину важного для себя события.

Сальма Хайек и французский миллиардер Франсуа-Анри Пино вместе с 2007 года, но поженились только 14 февраля 2009-го. А спустя несколько месяцев - 25 апреля того же года - устроили церемонию бракосочетания повторно в старинном оперном театре Ла Фениче в Венеции.

Гости на мероприятии были с высшего общества среди которых можно было увидеть известных певцов и актеров. Сама же невеста блистала как как бриллиант в роскошном свадебном платье с пышной юбкой от Balenciaga, которое для нее создал Николя Гескьер, который в те годы был креативным директором бренда.

Это было ее главное платье в котором она пошла под венец. Наряд мел широкие бретели, декольте и был украшен вышивкой на лифе. Дополнила она наряд длинной фатой и роскошными серьгами.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Второе платье Сальмы можно рассмотреть на вешалке. У наряда была шнуровка на спине и длинная пышная юбка с множеством слоев.

Платья Сальмы Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Также более детально звезда показала и свой красивый нежный макияж с яркими румянами на щеках.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

"Нет слов, чтобы описать счастье, когда встречаешь свою вторую половинку. Все, кто нашел, никогда не принимайте это как должное. Остальные, кто еще не нашел, никогда не сдавайтесь. Посвящается одному из лучших дней в моей жизни", - написала актриса в Instagram.

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