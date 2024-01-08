Была очень элегантной: Дженнифер Лоуренс выбрала бархатное платье от Dior для красной дорожки

Образ актрисы выделялся простотой и сдержанностью на фоне более гламурных вечерний платьев гостей.
Актриса Дженнифер Лоуренс опять вернулась на красную дорожку "Золотого глобуса", а все благодаря фильму "Без обид", в котором она сыграла главную роль. Картина принесла ей номинацию в категории "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии", но победу Лоуренс так и не получила.
Те мне менее, ее образ был очень элегантным. Актриса традиционно надела наряд от любимого бренда Christian Dior, с которым много лет сотрудничает и даже надевала одно из их платье на церемонию вручения "Оскара", когда одержала победу. То платье считается самым дорогим нарядом церемонии.
Платье для Золотого глобуса было выполнено из тяжелого черного бархата, имело V-образное декольте и драпировку. Наряд она дополнила обувью от Aquazzura и украшениями от ювелирного бренда Tiffany & Co.
Также украшения Tiffany & Co. надели: Риз Уизерспун, Эмили Блант и Дуа Липа. В этом году популярнейшая кинопремия прошла в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.
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