Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Была очень элегантной: Дженнифер Лоуренс выбрала бархатное платье от Dior для красной дорожки

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
527
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Была очень элегантной: Дженнифер Лоуренс выбрала бархатное платье от Dior для красной дорожки

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Образ актрисы выделялся простотой и сдержанностью на фоне более гламурных вечерний платьев гостей.

Актриса Дженнифер Лоуренс опять вернулась на красную дорожку "Золотого глобуса", а все благодаря фильму "Без обид", в котором она сыграла главную роль. Картина принесла ей номинацию в категории "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии", но победу Лоуренс так и не получила.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press
Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Те мне менее, ее образ был очень элегантным. Актриса традиционно надела наряд от любимого бренда Christian Dior, с которым много лет сотрудничает и даже надевала одно из их платье на церемонию вручения "Оскара", когда одержала победу. То платье считается самым дорогим нарядом церемонии.

Платье для Золотого глобуса было выполнено из тяжелого черного бархата, имело V-образное декольте и драпировку. Наряд она дополнила обувью от  Aquazzura и украшениями от ювелирного бренда Tiffany & Co.

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press
Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Также украшения Tiffany & Co. надели: Риз Уизерспун, Эмили Блант и Дуа Липа. В этом году популярнейшая кинопремия прошла в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

Читайте также:

81-й "Золотой глобус" удивил: какая лента получила "фильм года"?

81-й "Золотой глобус" удивил: какая лента получила "фильм года"?

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
527
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация