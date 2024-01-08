Была очень элегантной: Дженнифер Лоуренс выбрала бархатное платье от Dior для красной дорожки

Актриса Дженнифер Лоуренс опять вернулась на красную дорожку "Золотого глобуса", а все благодаря фильму "Без обид", в котором она сыграла главную роль. Картина принесла ей номинацию в категории "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии", но победу Лоуренс так и не получила.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Те мне менее, ее образ был очень элегантным. Актриса традиционно надела наряд от любимого бренда Christian Dior, с которым много лет сотрудничает и даже надевала одно из их платье на церемонию вручения "Оскара", когда одержала победу. То платье считается самым дорогим нарядом церемонии.

Платье для Золотого глобуса было выполнено из тяжелого черного бархата, имело V-образное декольте и драпировку. Наряд она дополнила обувью от Aquazzura и украшениями от ювелирного бренда Tiffany & Co.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Также украшения Tiffany & Co. надели: Риз Уизерспун, Эмили Блант и Дуа Липа. В этом году популярнейшая кинопремия прошла в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

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