Была очень элегантной: Кэри Маллиган в платье цвета оливки блистала на красной дорожке

Кэри Маллиган / © Getty Images

Кэри Маллиган выглядела очень элегантно, поскольку ее платье для красной дорожки было не только креативным, но и нежного оливкового оттенка.

Она надела длинный наряд прямого фасона, у которого не было бретелек, но при этом его украшал шифон: вставки на боках, а также длинная накидка-шлейф со складками. Кэри дополнила платье сатиновой обувью, несколькими украшениями, очень лаконичным макияжем и укладкой с легкими волнами.

Также в оливоковом платье недавно вышла в свет еще одна актриса — Кейт Хадсон. Она привлекла много внимание, когда позировал на красной дорожке в Лос-Анджелесе, а все из-за ее оригинального платья от Valentino с креативными рукавами.

