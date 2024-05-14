Была очень элегантной: Мэрил Стрип продемонстрировала вневременной образ в Каннах

Ее образ получился простым, непринужденным и в то время элегантным.

Актриса Мэрил Стрип - особая гостья Каннского кинофестиваля, поскольку в этом году ей вручили во время открытия мероприятия "Золотую пальмовую" ветвь за заслуги и вклад в кинематограф. Преподнесла эту знаковую награду 74-летней женщине в Театре Люмьер актриса Жюльет Бинош.

Мерил Стрип и Жюльет Бинош / Фото: Associated Press

Мерил Стрип / Фото: Associated Press

На красной дорожке в этот важный день Стрип появилась в элегантном белом платье с длинными рукавами. У него было V-образное декольте и драпировка в зоне груди и талии.

Спереди платье было выполнено на запах. Наряд также имел не большой шлейф, который добавлял элегантности. Также она дополнила образ небольшим клатчем, легким макияжем, высокой прической и длинными серьгами с камнями. На глазах у звезды были очки в черной оправе.

Мерил Стрип / Фото: Associated Press

А несколькими часами ранее она появилась на фотоколле. На Мэрил был белоснежный брючный костюм от Michael Kors, который она сочетала с полосатой рубашкой, соломенной шляпой и трендовыми серебряными босоножками.

Мэрил Стрип / Фото: Associated Press

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