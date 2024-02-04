Была очень элегантной: Виктория Бекхэм пришла поддержать невестку на премьере ее фильма

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Лола" Николы Пельтц Бекхэм, которая не только выступила режиссером и автором сценария картины, но и снялась там в главной роли. Поддержать девушку пришли члены ее знаменитой и богатой семьи: муж Бруклин Бекхэм, свекровь Виктория Бекхэм и младший брат Бруклина - Круз Бекхэм.

49-летняя Виктория надела на мероприятие наряд в своем любимом стиле - лаконичный черный костюм, который состоял из элегантного блейзера и штанов со стрелками.

Также модельер дополнила лук туфлями на высоких каблуках, лаконичным макияжем, несколькими драгоценностями, а также распустила свои роскошные длинные волосы.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Сама же Никола отдала предпочтение белому наряду, поскольку на ней был корсет и классические брюки. Волосы девушка собрала в прическу в стиле Брижит Бардо и сделала очень нежный макияж с румянами.

Никола Пельтц Бекхэм / Фото: Getty Images

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