Была очень гламурной: 75-летний модельер Вера Вонг вышла в свет в розовом платье со стразами

Вера Вонг / © Associated Press

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75-летняя знаменитость посетила гала-вечер Hot Pink Party BCRF (Фонда исследований рака молочной железы), который прошол в Нью-Йорке.

Вера Вонг / © Associated Press

Традиционно гости этого мероприятия носят вещи розового цвета, поэтому Вонг выбрала длинное платье полностью усыпанное стразами. Верхняя часть ее наряда имела довольно большой напуск, а также была украшено огромными черными цветами из ткани.

Вера Вонг / © Associated Press

Также она дополнила наряд черной накидкой с мехом. Мактяж у нее был лаконичный — Вера просто нанесла на все лицо тональное средство и отказалась от контуринга. Ее волосы были распущены.

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Вера Вонг / © Associated Press

В этом месяце это уже второе мероприятие, которое она посещает. Также Вера недавно побывала в Метрополитен-музее на Met Gala 2025, где продемонстрировала белое платье с декольте до пупка и перьями.

Вера Вонг на Met Gala 2025 / © Associated Press

Вера Вонг на Met Gala 2025 / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images