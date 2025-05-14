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- Шоу-бизнес
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Была очень гламурной: 75-летний модельер Вера Вонг вышла в свет в розовом платье со стразами
Американский модельер Вера Вонг опять удивила выбором креативного наряда.
75-летняя знаменитость посетила гала-вечер Hot Pink Party BCRF (Фонда исследований рака молочной железы), который прошол в Нью-Йорке.
Традиционно гости этого мероприятия носят вещи розового цвета, поэтому Вонг выбрала длинное платье полностью усыпанное стразами. Верхняя часть ее наряда имела довольно большой напуск, а также была украшено огромными черными цветами из ткани.
Также она дополнила наряд черной накидкой с мехом. Мактяж у нее был лаконичный — Вера просто нанесла на все лицо тональное средство и отказалась от контуринга. Ее волосы были распущены.
В этом месяце это уже второе мероприятие, которое она посещает. Также Вера недавно побывала в Метрополитен-музее на Met Gala 2025, где продемонстрировала белое платье с декольте до пупка и перьями.