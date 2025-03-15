Была очень гламурной: Хайди Клум заметили на съемках "Топ-модель по-немецки"

Она является ведущей этого проета, а также главным судьей и исполнительным продюсером шоу.

51-летняя супермодель, а также известная телеведущая Хайди Клум приступила к съемкам 20 сезона реалити-шоу "Топ-модель по-немецки".

Клум сфотографировали в Лос-Анджелесе, где сейчас снимают шоу, в наряде серого цвета. На ней был костюм включающий жакет, лосины, ботильоны и украшение на шее, которые были полностью усыпаны стразами.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Также спереди ее жакет был украшен большой золотой розой, которая сочеталась с украшениями.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Днем ранее модель заметили на съемках в луке коричневого цвета. В тот раз Клум сочетала трендовую шубу, очки и эффектные сапоги.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Это будет второй сезон шоу с участием мужчин. Победитель шоу получит призы, включая совместную обложку и разворот в немецком издании Harper's Bazaar, денежный приз в размере 100 тысяч евро и кампанию для L'Oréal. Также в этом сезоне участие у шоу принимае 51 учасник, такого количества людей ранее не набирали в проэкт.

Читайте также: