Была очень гламурной: София Буш вышла на красную дорожку с возлюбленной

После развода София закрутила роман с девушкой и у них все довольно серьезно - пара часто появляется на светских тусовках.
Актриса София Буш блистала на красной дорожке церемонии журнала Glamour "Женщина года", которая прошла в Нью-Йорке.
На мероприятии она продемонстрировала роскошное и гламурное платье на тонких бретельках, полностью расшитое бисером. Носила она єтот наряд в сочетании с квадратнім клатчем и туфлями на каблуках.
Церемонию София посетила со своей возлюбленной Эшлин Харрис - бывшей американской футболисткой. Спортсменка надела на красную дорожку черный костюм с заклепками и гламурные серьги. Жакет она носила на голое тело.
Напомним, что в отношениях они с весны этого года. Как пара они дебютировали на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
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