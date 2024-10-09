Была очень гламурной: София Буш вышла на красную дорожку с возлюбленной

После развода София закрутила роман с девушкой и у них все довольно серьезно - пара часто появляется на светских тусовках.

Актриса София Буш блистала на красной дорожке церемонии журнала Glamour "Женщина года", которая прошла в Нью-Йорке.

София Буш / Фото: Associated Press

На мероприятии она продемонстрировала роскошное и гламурное платье на тонких бретельках, полностью расшитое бисером. Носила она єтот наряд в сочетании с квадратнім клатчем и туфлями на каблуках.

Церемонию София посетила со своей возлюбленной Эшлин Харрис - бывшей американской футболисткой. Спортсменка надела на красную дорожку черный костюм с заклепками и гламурные серьги. Жакет она носила на голое тело.

София Буш и Эшлин Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, что в отношениях они с весны этого года. Как пара они дебютировали на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

Читайте также: