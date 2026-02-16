ТСН в социальных сетях

Была очень изысканной: Кейт Хадсон накануне "Оскара" вышла в свет в красивых образах

Звезда экспериментирует со стилем и носит как романтические платья, так и ансамбли в бохо-эстетике.

Юлия Каранковская
Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Getty Images

Актриса Кейт Хадсон в этом году одна из номинанток на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль», поэтому часто появляется на различных мероприятиях и церемониях. В частности, она посетила церемонию вручения награды Arlington Artist Award Tribute во время 41-го Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре.

На красную дорожку звезда вышла в изысканном платье от Louis Vuitton свободного фасона и на тонких бретельках. Длинное платье было расшито бисером в элегантные закрученные узоры и имело аппликации золотистым бисером.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Нежный дизайн этого платья очень подходил актрисе, но и кардинально отличался от наряда с баской, который она выбрала для церемонии вручения премии Independent Spirit Awards 2026. Кейт надела черный комбинезон от Chloe из коллекции Pre-Fall 2026 на тонких бретельках и с широкими брюками.

Лук актриса дополнила золотыми украшениями и босоножками. Волосы Кейт распустила и ее прическа кардинально отличалась от той, которую она демонстрировала ранее.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

В этом году Кейт номинирована на «Оскар» уже второй раз за свою карьеру — впеше она была номинирована в 2000 году за роль в фильме «Почти знамениты». Теперь номинацию она получила за роль в фильме «Песня любви».

Красивые образы актрисы Кейт Хадсон (37 фото)

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

