Была очень нежной и милой: Эль Фэннинг в платье цвета пудры появилась на премьере

Наряд актрисы был немного в ретро-эстетике из-за оригинальной ткани и кружева, которые в нем использлваны.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Associated Press

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Сентиментальная ценность», в котором сыграла Эль Фэннинг. Девушка по такому случаю решила надеть очень нежное вечернее платье оттенка пудры.

Платье актрисы было в романтическом стиле, который ей очень к лицу. Наряд был от Модного дома Fendi а носила она его с украшениями от Cartier. Сшит наряд Эль был из нежных слоев кружева, органзы и тюля и имел тонкие и нежные бретельки.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Также платье выполнено в А-силуэте, ведь его длинная юбка была также заниженой, что подчеркивало фигуру.

Прическа и макияж девушки были минималистичным — волосы собраны в гладкий пучок, а на щеках нежный румяна.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Днем ранее Эль немного отошла от сфоего нежного и романтичного стиля и решила надеть драматичный черный цвет. Она появилась перед фотографами в наряде от Zuhair Murad из коллекции Resort 2026 и с колье от Cartier в виде рептилии на шее.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

