Была очень стильной и красивой: актриса Кэти Холмс посетила Неделю моды

Обычно Кэти Холмс можно увидеть в Нью-Йорке во время ее прогулок или по пути на работу в театр, однако на этой неделе актриса посетила Париж.

Звезда и бывшая супруга Тома Круза посетила показ мужской одежды бренда Patou осень-зима 2025-2026, который прошел в рамках Парижской недели моды.

В тот день на Кэти были коричневые свободные брюки, которые она носила в сочетании с голубой полосатой рубашкой с высокой горловиной. Дополнили наряд Холмс массивные украшения на рубашке, туфли в принт горох, а также синяя сумка в руке. Также она сделала красивую укладку и макияж в коричневых тонах.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Буквально на следующий день в Париже началась неделя на которой бренды презентовали уже вещи от кутюр. Одним из первых свою коллекцию представил бренд Schiaparelli, показ которого посетили Карла Бруни и Леони Ханне.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Карла Бруни / Фото: Getty Images

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