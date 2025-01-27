Была очень стильной и красивой: актриса Кэти Холмс посетила Неделю моды

46-летняя актриса появилась на показе новой коллекции известного бренда.
Обычно Кэти Холмс можно увидеть в Нью-Йорке во время ее прогулок или по пути на работу в театр, однако на этой неделе актриса посетила Париж.
Звезда и бывшая супруга Тома Круза посетила показ мужской одежды бренда Patou осень-зима 2025-2026, который прошел в рамках Парижской недели моды.
В тот день на Кэти были коричневые свободные брюки, которые она носила в сочетании с голубой полосатой рубашкой с высокой горловиной. Дополнили наряд Холмс массивные украшения на рубашке, туфли в принт горох, а также синяя сумка в руке. Также она сделала красивую укладку и макияж в коричневых тонах.
Буквально на следующий день в Париже началась неделя на которой бренды презентовали уже вещи от кутюр. Одним из первых свою коллекцию представил бренд Schiaparelli, показ которого посетили Карла Бруни и Леони Ханне.
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