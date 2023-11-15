Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Была очень стильной: звезда "Пятидесяти оттенков серого" Дакота Джонсон позировала фотографам

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
750
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Была очень стильной: звезда "Пятидесяти оттенков серого" Дакота Джонсон позировала фотографам

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Образ звезды был в трендовом сейчас жокейском стиле.

Актриса Дакота Джонсон, которую многие знают в первую очередь по нашумевшей серии фильмов "Пятьдесят оттенков серого", посетила мероприятие в Нью-Йорке - 17-й ежегодный обед Фонда исследования депрессии.

На мероприятии она появилась в стильном наряде. В ансамбль Дакоты вошли отдельные вещи от бренда Gucci, в том числе белая рубашка на пуговицах, которую она надела заправленной в черные кожаные брюки с высокой талией, коричневый однобортный шерстяной жакет и черная кожаная сумка с цепочкой Horsebit.

Актриса завершила свой образ черными кожаными ботильонами от Christian Louboutin, а также золотыми украшениями от Monica Vinader и Tiffany & Co. Волосы она распустила, а на лице сделала лаконичный макияж.

Дакота Джонсон / © Associated Press
Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

В Gucci Джонсон появляется очень часто, например, как-то она пришла на шоу комика Джимми Фэллона в бархатном костюме от Gucci и гламурных туфлях Jimmy Choo.

Читайте также:

Звезда сериала "Друзья" запостила неудачную интимную сцену вместе с актером Мэттью Перри после его смерти

Звезда сериала "Друзья" запостила неудачную интимную сцену вместе с актером Мэттью Перри после его смерти

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
750
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация