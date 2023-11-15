Была очень стильной: звезда "Пятидесяти оттенков серого" Дакота Джонсон позировала фотографам

Образ звезды был в трендовом сейчас жокейском стиле.

Актриса Дакота Джонсон, которую многие знают в первую очередь по нашумевшей серии фильмов "Пятьдесят оттенков серого", посетила мероприятие в Нью-Йорке - 17-й ежегодный обед Фонда исследования депрессии.

На мероприятии она появилась в стильном наряде. В ансамбль Дакоты вошли отдельные вещи от бренда Gucci, в том числе белая рубашка на пуговицах, которую она надела заправленной в черные кожаные брюки с высокой талией, коричневый однобортный шерстяной жакет и черная кожаная сумка с цепочкой Horsebit.

Актриса завершила свой образ черными кожаными ботильонами от Christian Louboutin, а также золотыми украшениями от Monica Vinader и Tiffany & Co. Волосы она распустила, а на лице сделала лаконичный макияж.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

В Gucci Джонсон появляется очень часто, например, как-то она пришла на шоу комика Джимми Фэллона в бархатном костюме от Gucci и гламурных туфлях Jimmy Choo.

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