Была очень страшной: Хайди Клум появилась в реалистичном костюме Медузы на своей вечеринке к Хэллоуину

52-летняя супермодель снова превзошла саму себя, появившись в этом году в очередном неузнаваемом костюме.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хайди Клум

Хайди Клум / © Associated Press

Хэллоуин — любимый праздник модели и телеведущей Хайди Клум и поэтому она ежегодно устраивает вечеринку для знаменитостей и друзей. Каждый раз Хайди удивляет своими костюмами, поскольку они шокируют реалистичностью.

В этот раз королева Хэллоуина провела уже свою 24-ю ежегодную вечеринку в отеле Hard Rock Hotel New York. Клум появилась в костюме греческой мифической героини Медузы, а ее муж Том Каулиц был одет в костюм каменного солдата.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Костюм Хайди был расписан вручную и полностью состоял из зеленых чешуек, переходящих в хвост гремучей змеи, также на ее голове были змеи вместо волос.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

«Я хотела исследовать классических монстров истории и переосмыслить одного из них на современный лад», — рассказала Клум Vogue. «Медуза показалась мне поистине культовой — загадочной и одновременно свирепой. Легенда о том, как она превращала людей в камень, веками завораживала публику. В музеях бесчисленные картины и скульптуры изображают ее пугающую силу, свидетельствуя о том, насколько ужасающей и притягательной она остается».

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Также Клум рассказала, что весь процесс ручной росписи ее сложного костюма занял девять часов.

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Хайди Клум и Том Каулиц / © Associated Press

Хайди Клум в роскошных вечерних платьях (34 фото)

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

