Была почти голая: Аня Тейлор-Джой появилась в очень смелом винном платье с завязками

Аня Тейлор-Джой произвела фурор нарядом на улицах Нью-Йорка, поскольку появилась в луке от Mugler из коллекции прет-а-порте осень-зима 2024, который бренд презентовал на Неделе моды в Париже.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Платье было коротким, выполненным из кожи трендового винного оттенка, а также с драпировкой спереди. Дополнила наряд Аня туфлями-лодочками, прической-хвостом и ярким макияжем с красной помадой. Также она надела украшения от Tiffany & Co. - серьги и браслет-манжету.

Однако главным украшением этого лука стала шнуровка на спине ее платья, поскольку наряд там просто затягивался на черные кожаные веревки с пряжками, которые свисали, как бахрома.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

В Нью-Йорк она прибыла, чтобы прорекламировать новый фильм со своим участием "Фуриоса: Безумный Макс. Сага". Показ фильма в Украине стартует 23 мая.

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