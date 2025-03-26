Была подружкой невесты: как выглядела Кира Найтли на свадьбе своего старшего брата

На момент 2011 года британская актриса Кира Найтли уже была суперзвездой, ведь успела появится в таких фильмах как "Пираты Карибского моря", "Герцогиня", "Шелк" и "Реальная любовь". Все эти работы сделали ее очень узнаваемой.

Как-то в 2011 году звезда попала под прицел папарацци в Глазго, буквально за неделю до королевской свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Лондоне, ведь была подружкой невесты.

24 апреля Кира появилась на улице в мини-платье с пышной юбкой и декольте, а также в туфлях на каблуках и с небольшим букетом в руке. В тот день женился ее старший брат Калеб и его возлюбленная Керри Никсон, которая для венчания тоже выбрала не длинное платье. Волосы в то время у Киры были короткими.

Кира Найтли подружка невесты в 2011 году / Фото: Getty Images

Актрисе тогда было 26 лет и сама она была еще незамужней, хотя уже два месяца встречалась с музыкантом Джеймсом Райтоном, их познакомила общая подруга Алекса Чанг. Поймала ли Кира букет на свадьбе брата - неизвестно, но замуж вышла спустя несколько лет - 4 мая 2013 года в Мазане, Франция. В браке у Киры и Джеймса родилось две дочери: Эди и Делайла. Недавно пара впервые за длительное время вместе вышла в свет - посетили показ Модного дома Chanel в Париже.

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