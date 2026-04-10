Была дружкой невесты: образ Грейс Келли на свадьбе ее младшей сестры

Княгиня Монако Грейс Келли и ее сестра Элизабет Энн Келли / © Getty Images

Княгиня Монако Грейс Келли родилась в США в многодетной семье и была средней из четырех детей. Также у Грейс были еще две сестры и брат.

25 июня 1955 года, еще до собственной роскошной свадьбы, Грейс побывала на празднике своей младшей сестры Элизабет Энн Келли, которая вышла замуж за Дональда Колдуэлла Левина в римско-католической церкви Святой Бриджит в Ист-Фоллз в штате Пенсильвания. Свадьба совпала с 22-м днем рождения невесты.

Грейс и их старшая сестра Маргарет были ее двумя подружками. На черно-белых архивных фотографиях сестры запечатлены в изысканных и нежных платьях А-силуэта со складками на лифе и тиснением. Образ Грейс и Маргарет дополнили болеро, обручами с вуалью и перчатками.

«Грейс была моей подружкой невесты, и я помню, как охотно она оставалась в тени в мой особенный день. Если бы вы только могли услышать, как она шептала, помогая мне готовиться: „О, Лиззи, ты самая молодая и выходишь замуж раньше меня. Я тоже хочу выйти замуж.“ Она постоянно это повторяла», — вспоминала Элизабет Энн в интервью 1999 года.

И желание Грейс исполнилось тоже — уже через год она вышла замуж за князя Монако Ренье III. Элизабет Энн на роскошную королевскую свадьбу сестры не полетела, поскольку была в то время на восьмом месяце беременности своим первым ребенком — дочерью, которую назвала в честь сестры — Грейс.