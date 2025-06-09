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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Была похожа на богиню эльфов: дочь Майкла Джексона в платье с полевыми цветами позировала на кинофестивале

27-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон очаровала своим нежным и загадочным луком.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Пэрис Джексон

Пэрис Джексон / © Getty Images

Пэрис Джексон посетила премьеру фильма One Spoon of Chocolate, которая состоялась в рамках фестиваля Tribeca 2025 в Нью-Йорке.

На красной дорожке знаменитость появилась в образе, в котором она была похожа на богиню эльфов. На Пэрис было полупрозрачное пастельно-салатовое платье с принтом полевых цветов, словно вырастающих прямо из подола наряда вверх.

Пэрис Джексон / © Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

Под ним было шелковое платье на тонких бретельках цвета хаки. Наряд имел объемные рукава, а манжеты и подол были украшены геометрическим орнаментом в стиле арт-деко, который удачно контрастирует с темой природы платья.

Аутфит Джексон дополнила черными босоножками на высоких платформах и каблуках. Волосы она уложила в небрежные волны и сделала макияж с персиковыми румянами и нежным блеском на губах. В ушах у певицы были элегантные серьги с камнями, а на руках – кольца.

Напомним, Пэрис Джексон на Каннском кинофестивале сияла в гламурном платье по фигуре шоколадного оттенка и без бретелек от Vivienne Westwood.

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