- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 352
- Время на прочтение
- 1 мин
Была похожа на богиню эльфов: дочь Майкла Джексона в платье с полевыми цветами позировала на кинофестивале
27-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон очаровала своим нежным и загадочным луком.
Пэрис Джексон посетила премьеру фильма One Spoon of Chocolate, которая состоялась в рамках фестиваля Tribeca 2025 в Нью-Йорке.
На красной дорожке знаменитость появилась в образе, в котором она была похожа на богиню эльфов. На Пэрис было полупрозрачное пастельно-салатовое платье с принтом полевых цветов, словно вырастающих прямо из подола наряда вверх.
Под ним было шелковое платье на тонких бретельках цвета хаки. Наряд имел объемные рукава, а манжеты и подол были украшены геометрическим орнаментом в стиле арт-деко, который удачно контрастирует с темой природы платья.
Аутфит Джексон дополнила черными босоножками на высоких платформах и каблуках. Волосы она уложила в небрежные волны и сделала макияж с персиковыми румянами и нежным блеском на губах. В ушах у певицы были элегантные серьги с камнями, а на руках – кольца.
Напомним, Пэрис Джексон на Каннском кинофестивале сияла в гламурном платье по фигуре шоколадного оттенка и без бретелек от Vivienne Westwood.