Была похожа на готическую русалку: дочь Майкла Джексона в платье с макраме позировала на ужине в Лувре

26-летняя актриса, певица и модель Пэрис Джексон в интересном образе предстала на благотворительном ивенте в Париже.

Дочь покойного поп-короля Майкла Джексона – Пэрис Джексон – стала гостьей благотворительного ужина "Le Grand Diner du Louvre" в Лувре.

На мероприятии девушка появилась в интересном черном платье макси с длинными рукавами от бренда Iris van Herpen. Наряд имел сложный лиф в стиле макраме с изящным плетением, похожим на паутину, которая обрамляла ее тело с татуировками и спадала эффектной струей в пол. В этом луке Джексон была похожей на загадочную готическую русалку.

Пэрис Джексон / Фото: Getty Images

Под платьем на актрисе, как всегда, не было бюстгальтера, что придало ее аутфиту пикантности.

Пэрис собрала волосы в низкий хвост, зачесав их назад и выпустив спереди пряди, сделала макияж с нежно-розовым оттенком помады и завершила лук золотыми серьгами.

Напомним, Пэрис Джексон побывала на вечеринке Элтона Джона в Лос-Анджелесе. Для такого события она выбрала прозрачное вышитое платье от Zuhair Murad с шармом Старого Голливуда и современным оттенком. Под нарядом на ней не было бюстгальтера.

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