Была похожа на Кэрри Брэдшоу: Ариана Гранде продемонстрировала оригинальное платье от Vivienne Westwood

Персонаж культового сериала не впервые становится вдохновением для молодых актрис.

Ариана Гранде

Ариана Гранде / © Getty Images

Актриса и певица Ариана Гранде появилась в телевизионной программе в архивном платье без бретелек от известного бренда Vivienne Westwood. Девушка снялась в особом праздничном эпизоде комедийного скетч-шоу, который включал пародию на некоторых культовых звезд и актеров.

Платье Арианы было нежно-голубого цвета. Необычно было видеть актрису в таком оттенке, однако только недавно завершился престур ко второй части фильма «Wicked: Чародейка» и, вероятно, Гранде была рада надеть что-то не розовое. Однако актриса все же выглядела празднично, а ее юбка была пышной и в складки, также в платье было с асимметричное декольте и фатин.

Ариана Гранде / © Getty Images

Ариана Гранде / © Getty Images

Также это платье из коллекции осень-зима 2005 года было очень похоже на наряд, который носила Кэрри Брэдшоу — героиня сериала «Секс в большом городе» в день своей свадьбы. Одно платье Брэдшоу было молочного оттенка.

Кэрри Брэдшоу / © Getty Images

Кэрри Брэдшоу / © Getty Images

