Была похожа на лимонный зефир: Мишель Йео вышла на публику в огромном фатиновом платье

Мишель Йео / © Associated Press

Съемочная команда музыкального фильма «Wicked: Чародейка» продолжает свой промо-тур по продвижению его второй части. Одна из премьер состоялась в Нью-Йорке и актерский состав вышел на фотоколл. Самый яркий образ в тот вечер продемонстрировала 63-летняя актриса Мишель Йео, веды вышла на публику в огромном желтом платье из множества слоев фатина.

Это был наряд от Модного дома Givenchy из коллекции осень-зима 2025. Платье выполнено как балахон, в нем не было бретелек, но были такие детали как складки ткани и карманы.

Наряд, в котором Мишель немного напоминала зефир, она также дополнила париком с прической пикси и драгоценностями с бриллиантами, в частности массивным колье.

Такой выбор платья для звезды нетипичных, хотя во впемя промо-тура «Wicked: Чародейка» она и выбирает креативные образы, но они в основном были очень элегантными, как ее черное бархатное плать с кружевом.

А вот желтое платеь Мишель напомнило также наряд супермодели 90-х Линды Евангилисты. Яркий цвет наряда и пышная юбка делали ее счастливой, о чем она не раз говорила в интервью.