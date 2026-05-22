Шоу-бизнес
92
2 мин

Была самой эффектной: Ева Лонгория ошеломила роскошным образом в рубиновом платье на гала-вечере amfAR

51-летняя актриса продолжает покорять Канны своими роскошными выходами.

Алина Онопа
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Associated Press

Каннский кинофестиваль не ограничивается только набережной Круазетт, красной дорожкой и десятками фильмов, показываемых на экранах. Каждый год в его рамках проходит событие, которое превращается в зрелищный подиум Haute Couture, — благотворительный гала-вечер amfAR.

Одной из самых эффектных звездных красавиц на мероприятии была Ева Лонгория. Актриса выглядела невероятно эффектно и в очередной раз продемонстрировала свою любовь к роскошным вечерним образам.

Звезда выбрала для своего появления платье-бюстье насыщенного рубинового оттенка от Sophie Couture. Наряд был полностью расшит красными деталями, похожими на мозаику, бисером и камнями, которые переливались от вспышек фотокамер. Платье идеально подчеркнуло стройную фигуру Лонгории и ее тонкую талию.

Аутфит звезда дополнила красивой объемной прической с локонами, макияжем с коричневой помадой, черными стрелками и серебряными тенями, а также длинным перламутровым маникюром.

В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики, на шее — изысканное колье от Chopard из коллекции Red Carpet, состоящее из двух рядов рубинов в форме сердца и центрального ряда бриллиантов, всего 135 камней, а на руке — бриллиантово-рубиновое кольцо.

Напомним, гала-вечер amfAR ежегодно собирает в Каннах мировых знаменитостей, моделей и дизайнеров. Мероприятие проводят с целью сбора средств на исследование СПИДа, а красная дорожка традиционно становится настоящим парадом роскошных модных образов.

