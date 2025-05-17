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- Шоу-бизнес
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Была самой гламурной: бывшая первая леди Франции выгуляла огромный желтый бриллиант в Каннах
Она привлекла внимание гламурным нарядом. Это платье впервые было представлено брендов Vivienne Westwood в коллекции 1998 года.
Известная французская модель, а также бывшая первая леди — Карла Бруни-Саркози — появилась на вручении премии Chopard Trophy, которая ежегодно вручается перспективным молодым актерам. Мероприятие прошло в рамках Каннского кинофестиваля.
Карла блистала перед камерами в прямом смысле, поскольку надела на этом гламурное светское мероприятие длинное вечернее платье с корсетом от знаменитого британского бренда Vivienne Westwood.
Ее наряд был полностью усыпан стразами, а также его украшала драпировка на декольте и юбке.
Образ 57-летняя звезда дополнила объемной прической, ярким макияжем и роскошными драгоценностями от знаменитого ювелирного бренда Chopard с огромными желтыми бриллиантами.
Но что интересно, такое платье, как у Карлы, ранее надевала другая знаменитость. Актриса Марго Робби в 2024 году носила такое же платье в Австралии на церемонии вручении наград Aacta Awards.