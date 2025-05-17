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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Была самой гламурной: бывшая первая леди Франции выгуляла огромный желтый бриллиант в Каннах

Она привлекла внимание гламурным нарядом. Это платье впервые было представлено брендов Vivienne Westwood в коллекции 1998 года.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Карла Бруни

Карла Бруни / © Associated Press

Известная французская модель, а также бывшая первая леди — Карла Бруни-Саркози — появилась на вручении премии Chopard Trophy, которая ежегодно вручается перспективным молодым актерам. Мероприятие прошло в рамках Каннского кинофестиваля.

Карла Бруни / © Associated Press

Карла Бруни / © Associated Press

Карла блистала перед камерами в прямом смысле, поскольку надела на этом гламурное светское мероприятие длинное вечернее платье с корсетом от знаменитого британского бренда Vivienne Westwood.

Карла Бруни / © Associated Press

Карла Бруни / © Associated Press

Ее наряд был полностью усыпан стразами, а также его украшала драпировка на декольте и юбке.

Образ 57-летняя звезда дополнила объемной прической, ярким макияжем и роскошными драгоценностями от знаменитого ювелирного бренда Chopard с огромными желтыми бриллиантами.

Карла Бруни / © Associated Press

Карла Бруни / © Associated Press

Но что интересно, такое платье, как у Карлы, ранее надевала другая знаменитость. Актриса Марго Робби в 2024 году носила такое же платье в Австралии на церемонии вручении наград Aacta Awards.

Марго Робби в 2024 году носит платье, как у Карлы Бруни / © Getty Images

Марго Робби в 2024 году носит платье, как у Карлы Бруни / © Getty Images

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

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