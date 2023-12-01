Была самой гламурной и необычной: Бейонсе появилась на премьере своего фильма в эффектном мини-платье

В Лондоне состоялась премьера фильма Renaissance: A Film by Beyoncé, который посвящен масштабному мировому туру певицы Бейонсе. Мероприятие собрало под одной крышей множество знаменитостей, но конечно, виновница торжества тоже вышла к публике.

Для своего появления перед камерами звезда выбрала очень эффектный наряд от Модного дома Balmain из коллекции 2023 года, созданной модельером Оливье Рустеном. Певица является музой бренда.

Это было блестящее очень короткое мини-платье полностью украшенное жемчужинами, стразами, кристаллами и пайетками. Дополнила она этот лук туфлями от Amina Muaddi на платформе, париком с белыми волосами и серьгами с кристалами.

Затем суперзвезду сфотографировали, когда она в сопровождении охраны и старшей дочери выходила из помещения и шла к машине. Бейонсе надела солнцезащитные очки и завершила образ длинным пальто.

Бейонсе / Фото: Getty Images

Также среди гостей мероприятия была и певица Тейлор Свифт. Она посетила премьеру фильма-концерта в гламурной наряде с пайетками, тоже от Модного дома Balmain.

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