Была самой красивой: Рози Хантингтон-Уайтли вышла в свет в белоснежном платье
Известная красавица пленила гламуром и хорошим вкусом.
Известная модель Рози Хантингтон-Уайтли, которая прославилась сотрудничеством с бельевым брендом Victoria’s Secret, посетила презентацию новой коллекции украшений ювелирного бренда Tiffany & Co.
Она привлекла больше всего внимания, ведь выбрала наряд, от которого трудно было оторвать взгляд. Рози надела платье без бретелек от Noélie, которое идеально подчеркивало фигуру.
Это был наряд-футляр с карманами на бедрах и оригинально украшенным декольте, ведь на нем была имитация бюстье со стразами. Однако трудно было определить, что в этом образе Рози лучше — платье или драгоценности. Лук женщины дополняли украшения с бриллиантами и турмалином — набор, который включал серьги, браслет и колье.
Также мероприятие посетила 57-летняя певица Мэрайя Кэри, которая продемонстрировала два платья.