Была самой счастливой: как выглядела Элизабет Тейлор в день, когда забрала дочь домой с роддома

Это был важный день для актрисы, ведь она смогла забрать своего младенца домой.

В 24 года актриса Элизабет Тейлор вышла замуж в третий раз за американца Майкла Тодда. Свадьба состоялась в Акапулько. В этом браке у пары родилась дочь, которую назвали Элизабет Френсис.

Девочка появилась на свет преждевременно 6 августа 1957 года, поэтому должна была оставаться в больнице до 3 сентября, хотя ее мать выписали раньше.

Момент, когда счастливые родители забирают ребенка из больницы домой попал на фото. Тейлор и ее муж позволили фотографам запечатлеть их перед тем, как сесть в машину.

Элизабет Тэйлор и Майк Тодд / Фото: Associated Press

На актрисе в тот день было нежное летнее белое платье миди с рукавами три четверти. Также платье украшало квадратное декольте и кружево. Образ она дополнила роскошными серьгами-люстрами, кольцом с огромным бриллиантом на руке, а также белыми мюлями.

Элизабет Тэйлор и Майк Тодд / Фото: Associated Press

В тот же день счастливая мама устроила дома небольшую фотосессию с ребенком, которого наконец-то забрала домой. Она позировала в дочкой лежа на кровати.

Элизабет Тейлор / Фото: Getty Images

Элизабет Тейлор / Фото: Getty Images

Как и мать, Лиза выросла творческой личностью, но работала в других сферах искусства - скульптуре, живописи. Также Лиза занимается благотворительностью, ведет тихую и неприметную жизнь и практически не появляется на публике.

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