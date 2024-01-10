Была самой яркой: Шейлин Вудли посетила вручение почетного "Оскара" в наряде со шлейфом

В Лос-Анджелесе состоялась 14-я ежегодная церемония вручения премии Governors Awards, которую проводит Американская академия кинематографических искусств и наук. Мероприятие сначало хотели провести осенью 2023-го, но оно было перенесено из-за забастовки актеров и сценаристов на январь 2024 года.

Это событие не столь массово и обсуждаемо, как "Оскар" или "Золотой глобус", но тем не менее мероприятие собирает лучших представителей американского шоу-бизнеса. В этот раз среди гостей появилась 32-летняя актриса Шейлин Вудли.

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" выбрала для мероприятия ярко-зеленый образ - платье от бренда Caroline Herrera, которое она сочетала с украшениями от Cartier.

Шейлин Вудли / Фото: Associated Press

Наряд был двухцветным - верх имел тонкие бретельки на завязках, а вот юбка была более насыщенной, длинной и со шлейфом. Волосы Шейлин распустила и уложила назад, а также сделала элегантный макияж.

Шейлин Вудли / Фото: Associated Press

Также среди гостей мероприятия были звезда "Короны" Клэр Фой в платье от Rodarte, а также Флоренс Пью в романтичном платье с баской.

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