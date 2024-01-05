Была в центре внимания: британская актриса вышла на красную дорожку без бюстгальтера

Британская актриса Ребекка Холл посетила церемонию вручения премии New York Film Critics Circle Awards, которая состоялась в центре Тао в Нью-Йорке.

Звезда привлекла внимание провокационным аутфитом. Она предстала на красной дорожке в прозрачном белом наряде на тонких бретельках от бренда Danielle Frankel, украшенном перламутровыми камнями. Под костюм Ребекка решила не одевать бюстгальтер, поэтому она без комплексов сверкала сосками перед присутствующими.

Ребекка Холл / Фото: Associated Press

Аутфит Холл дополнила белыми атласными босоножками и белым атласным клатчем от Tyler Ellis.

На шее у нее был белый чокер, а на руке роскошный широкий браслет с камнями. Скромная прическа и макияж с бежево-блестящими тенями завершили лук Ребекки.

Ребекка Холл / Фото: Associated Press

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