Была в центре внимания: британская актриса вышла на красную дорожку без бюстгальтера

41-летняя Ребекка Холл появилась на публике в прозрачном наряде.
Британская актриса Ребекка Холл посетила церемонию вручения премии New York Film Critics Circle Awards, которая состоялась в центре Тао в Нью-Йорке.
Звезда привлекла внимание провокационным аутфитом. Она предстала на красной дорожке в прозрачном белом наряде на тонких бретельках от бренда Danielle Frankel, украшенном перламутровыми камнями. Под костюм Ребекка решила не одевать бюстгальтер, поэтому она без комплексов сверкала сосками перед присутствующими.
Аутфит Холл дополнила белыми атласными босоножками и белым атласным клатчем от Tyler Ellis.
На шее у нее был белый чокер, а на руке роскошный широкий браслет с камнями. Скромная прическа и макияж с бежево-блестящими тенями завершили лук Ребекки.
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