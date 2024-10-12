Была в корсете с "голым" эффектом: стильную Тейлор Свифт подловили с бойфрендом-спортсменом в Нью-Йорке

Суперзвезда сходила на двойное свидание со своими друзьями.
Певица Тейлор Свифт попала под прицел фотографов в Нью-Йорке. Вместе со своим бойфрендом Трэвисом Келси, с которым встречается уже около года, сходила на ужин в ресторан.
Они посетили заведение The Corner Stor на Манхэттене со своими друзьями - Блейк Лайвли и ее мужем Райаном Рейнольдсом. Блейк и Тейлор лучшие подруги и часто проводят время вместе.
Тейлор для вечернего выхода надела черную кожаную мини-юбку, а также корсет с "голым" эффектом от бренда Gucci. Этот ансамбль она дополнила бежевым пальто от бренда Ralph Lauren, сумкой Saddle от Dior, а также ботильонами на высоких каблуках от Louis Vuitton. Ее губы украшала любимая красная помада, а шею массивное колье от Giovanni Necklace.
Несколькими днями ранее Тейлор заметили на матче с американского футбола, куда она пришла, чтобы поддержать своего бойфренда. Звезда привлекла внимание, поскольку сделала трендовый макияж - появилась с блестящими веснушками на лице, которые выглядели очень мило.
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