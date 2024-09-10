Была в креативном наряде: Сара Джессика Паркер опять под прицелом фотографов с Джоном Корбеттом

59-летняя актриса попала под прицел папарацци во время съемок на улице.

Сару Джессику Паркер сфотографировали в новом необычном образе, который стилисты подобрали для ее героини в сериале "И просто так…".

На этот раз Паркер была одета в свободную блузу с широкими длинными рукавами, которую украшал синий принт в виде извилистых линий. Блузу она носила в сочетании с винтажной юбкой, которая была настолько длинной, что актриса завязала ее на узел на подоле.

Дополняли образ актрисы туфли на каблуках со шнурками и винтажная коричневая сумка. Волосы ей уложили в объемные легкие локоны.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Также в кадр с Паркер попал ее коллега Джон Корбетт - исполнитель роли Эйдана Шоу - возлюбленного главной героини сериала. Пара мило улыбалась во время съемок.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Однако актер на съемках третьего сезона появляется уже не впервые. Ранее Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт попали под прицел папарацци во время работы на улице довольно странной сцены, в которой все актеры были одета в черное, многие тогда предположили, что по сюжету одной из серий они посетят похорон.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер и ее коллеги по сериалу / Фото: Getty Images

Если вы забыли, то второй сезон "И просто так…" закончился тем, что Кэрри переехала в новую роскошную квартиру на фоне возобновленных отношений с Эйданом. Вскоре после этого он улетел в Вирджинию, чтобы быть со своей семьей. Все признаки указывают на то, что он вернется к возлюбленной в сезоне, который по слухам выйдет на экраны уже в 2025 году.

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