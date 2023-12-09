Была в лаконичном платье: Мэг Беллами, которая сыграла юную Кейт Миддлтон, блистала на красной дорожке

Это был простой, но красивый образ.

Мэг Беллами - новая Кейт Миддлтон в сериале "Корона". 21-летняя девушка появится в популярном шоу во второй части, которая захватит период зарождения отношений Кейт Миддлтон и британского принца Уильяма.

Мэг Беллами / Фото: Associated Press

Судя по трейлеру второй части сериала, который выйдет на Netflix 14 декабря, девушка появится в прозрачном платье-сетке - самом сексуальном платье принцессы, но вот на красную дорожку она решила выйти в более скромном наряде - белоснежном платье от бренда Valentino.

Платье было трикотажным, длинным и длинными рукавами. Образ молодая актриса дополнила украшениями от Messika и туфлями от Malone Souliers.

Мэг Беллами / Фото: Associated Press

Завершила образ начинающая актриса макияжем с бордовой помадой на губах и укладкой с пробором.

Мэг Беллами / Фото: Associated Press

Вероятно, после выхода сериала девушка станет новой британской звездой, поскольку роль в "Короне" будет для нее дебютной. Но несмотря на малоизвестность, Мэг уже активно посещает различные светские мероприятия и церемонии. Например, на прошлой неделе она также появилась на мероприятии Britain Fashion Awards.

Мэг Беллами / Фото: Associated Press

Также девушка появится на одном из постеров к сериалу.

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