Была в лаконичном платье: Мэг Беллами, которая сыграла юную Кейт Миддлтон, блистала на красной дорожке

Это был простой, но красивый образ.
Мэг Беллами - новая Кейт Миддлтон в сериале "Корона". 21-летняя девушка появится в популярном шоу во второй части, которая захватит период зарождения отношений Кейт Миддлтон и британского принца Уильяма.
Судя по трейлеру второй части сериала, который выйдет на Netflix 14 декабря, девушка появится в прозрачном платье-сетке - самом сексуальном платье принцессы, но вот на красную дорожку она решила выйти в более скромном наряде - белоснежном платье от бренда Valentino.
Платье было трикотажным, длинным и длинными рукавами. Образ молодая актриса дополнила украшениями от Messika и туфлями от Malone Souliers.
Завершила образ начинающая актриса макияжем с бордовой помадой на губах и укладкой с пробором.
Вероятно, после выхода сериала девушка станет новой британской звездой, поскольку роль в "Короне" будет для нее дебютной. Но несмотря на малоизвестность, Мэг уже активно посещает различные светские мероприятия и церемонии. Например, на прошлой неделе она также появилась на мероприятии Britain Fashion Awards.
Также девушка появится на одном из постеров к сериалу.
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