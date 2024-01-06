Была в любимом бренде: безупречная Пенелопа Крус продемонстрировала два новых аутфита

Актриса не изменяет своему вкусу и стилю и опять появилась в наряде от Chanel.

5 января у актрисы Пенелопы Крус был очень насыщенный рабочий день, ведь она вначале посетила церемонию вручения премии Variety Creative Impact Awards, которая состоялась в рамках Международном кинофестивале в Палм-Спрингс. Затем звезду заметили на мероприятии Фонда SAG-AFTRA, где она приняла участие в интервью посвященном фильму Феррари, в котором сыграла.

Традиционно для себя Пенелопа надела лук от бренда Chanel, с которым много лет сотрудничает.

Первый наряд являлся костюмом с жакетом и ассиметричной юбкой, которые украшала отделка и вышивка на подоле и рукавах. Образ Пенелопа дополнила туфлями на каблуках, классической сумкой бренда ручкой-цепочкой и несколькими украшениями.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Затем Крус переоделась в широкие джинсы, кардиган на пуговицах и укороченный кожаный жакет с принтом в виде клевера.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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