ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
209
Время на прочтение
1 мин

Была в милом наряде с цветочным принтом: Линдсей Лохан с мужем вышла в свет

Звезда выгуляла новое платье от известного бренда.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Линдсей Лохан с мужем

Линдсей Лохан с мужем / © Getty Images

Актриса Линдсей Лохан вместе с мужем Бадером Шаммасом посетила Открытие чемпионата США по теннису. Пара позировала фотографам на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке.

Линдсей очаровала поклонников своим лаконичным летним платьем от бренда Khaite молочного оттенка, у которого были тонкие бретельки, свободный фасон и принт в виде красных цветов. Дополнила этот наряд она небольшой квадратной сумкой с таким же принтом и босоножками черного цвета от бренда Chanel. Волосы Лохан распустила, надела очки, украшения с бриллиантами и золотые часы от Cartier стоимостью 33 тысячи долларов.

Линдсей Лохан с мужем / © Getty Images

Линдсей Лохан с мужем / © Getty Images

Напомним, что ранее Линдсей в гламурном топе от Oscar de la Renta и этих же часах, неожиданно посетила показ фильма «Чумовая пятница», который проходил в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке.

Линдсей Лохан на кинопоказе в Нью-Йорке / © Getty Images

Линдсей Лохан на кинопоказе в Нью-Йорке / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Линдсей Лохан_2 / © Getty Images

© Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
209
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie