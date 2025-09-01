- Дата публикации
Была в милом наряде с цветочным принтом: Линдсей Лохан с мужем вышла в свет
Звезда выгуляла новое платье от известного бренда.
Актриса Линдсей Лохан вместе с мужем Бадером Шаммасом посетила Открытие чемпионата США по теннису. Пара позировала фотографам на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке.
Линдсей очаровала поклонников своим лаконичным летним платьем от бренда Khaite молочного оттенка, у которого были тонкие бретельки, свободный фасон и принт в виде красных цветов. Дополнила этот наряд она небольшой квадратной сумкой с таким же принтом и босоножками черного цвета от бренда Chanel. Волосы Лохан распустила, надела очки, украшения с бриллиантами и золотые часы от Cartier стоимостью 33 тысячи долларов.
Напомним, что ранее Линдсей в гламурном топе от Oscar de la Renta и этих же часах, неожиданно посетила показ фильма «Чумовая пятница», который проходил в кинотеатре AMC Lincoln Square в Нью-Йорке.