Была в мятой юбке: 27-летняя сестра Кейт Мосс пришла на премьеру сериала "Последние из нас"

Лотти Мосс / © Getty Images

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Скандальная британская модель — Лотти Мосс — младшая сестра супермодели 90-х Кейт Мосс блистала перед камерами в Лондоне. Девушка посетила премьеру второго сезона сериала «Последние из нас», который снят на основе популярной одноименной компьютерной игры.

Лотти, полное имя которой на самом деле Шарлотта, позировала перед фотографами в черном ансамбле, который включал полупрозрачный топ, а также сатиновую юбку, которая была сильно помятой. Дополнила этот наряд девушка жакетом, босоножками с ремешками и серебристыми украшениями. На глазах у нее были солнцезащитные очки от Gucci, которые придавали образу драматизма. Волосы она собрала в высокую прическу.

Лотти Мосс / © Getty Images

Напомним, что премьера нового сезона состоится 13 апреля. Также в планах студии HBO и третий сезон. Ранее на фотоколл по случаю выхода сериала также вышли в Лос-Анджелесе исполнители главных ролей 21-летняя актриса Белла Рамзи и 49-летний Педро Паскаль.

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Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © East News Лотти Мосс / © Getty Images Лотти Мосс / © Getty Images