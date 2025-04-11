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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
237
Время на прочтение
1 мин

Была в мятой юбке: 27-летняя сестра Кейт Мосс пришла на премьеру сериала "Последние из нас"

Девушка выбрала драматический образ для премьеры одного из самых ожидаемых сериалов года.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лотти Мосс

Лотти Мосс / © Getty Images

Скандальная британская модель — Лотти Мосс — младшая сестра супермодели 90-х Кейт Мосс блистала перед камерами в Лондоне. Девушка посетила премьеру второго сезона сериала «Последние из нас», который снят на основе популярной одноименной компьютерной игры.

Лотти, полное имя которой на самом деле Шарлотта, позировала перед фотографами в черном ансамбле, который включал полупрозрачный топ, а также сатиновую юбку, которая была сильно помятой. Дополнила этот наряд девушка жакетом, босоножками с ремешками и серебристыми украшениями. На глазах у нее были солнцезащитные очки от Gucci, которые придавали образу драматизма. Волосы она собрала в высокую прическу.

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Напомним, что премьера нового сезона состоится 13 апреля. Также в планах студии HBO и третий сезон. Ранее на фотоколл по случаю выхода сериала также вышли в Лос-Анджелесе исполнители главных ролей 21-летняя актриса Белла Рамзи и 49-летний Педро Паскаль.

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © East News

Лотти Мосс / © East News

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
237
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