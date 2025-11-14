Была в нежном образе: похудевшая Lizzo в бельевом платье цвета айвори позировала на ивенте

Lizzo / © Associated Press

Lizzo посетила вечеринку GQ "Человек года", которая состоялась в Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.

Артистка появилась там в нежном образе. На ней было шелковое платье миди в бельевом стиле. Наряд цвета айвори имел тонкие бретельки и V-образный вырез.

Lizzo / © Associated Press

Аутфит Lizzo дополнила белыми мюлями на шпильках. Она сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на красной помаде и красный маникюр. Свой лук рэпер завершила бриллиантовыми украшениями.

Lizzo / © Associated Press

Напомним, Lizzo на вечеринку Vogue World надела черный латексный наряд с металлическим блеском.