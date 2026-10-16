Была в нежном платье с декольте: экс-жена Остапчука — Кристина Горняк — пришла с контрактом на знакомство с Холостяком

Вячеслав Кравцов и Кристина Горняк

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Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогер Кристина Горняк стала участницей нового, 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк». Она первой из участниц пришла на знакомство с главным героем проекта — баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

Для первой встречи Кристина подготовила сюрприз, связанный со своей профессией. Она предложила Холостяку подписать «контракт симпатии», посвященный потенциальному «похищению сердца».

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Вячеслав Кравцов и Кристина Горняк/Скриншот

В документе речь шла о приглашении на свидание, добровольном дарении роз раз в неделю и зрительном контакте во время встреч. Со своей стороны Горняк пообещала воздерживаться от драм до третьего свидания. Она также предусмотрела романтическую перспективу: если ее статус изменится с участницы на возлюбленную, договор станет бессрочным.

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Вячеслав Кравцов и Кристина Горняк/Instagram holostyakstb

После знакомства Кристина поделилась первыми впечатлениями о Кравцове. Ее внимание привлекли его улыбка и умение внимательно слушать.

На встречу с «Холостяком» блогер пришла в изысканном платье макси нежного оттенка шампанского. Наряд имел глубокое V-образное декольте и длинную полупрозрачную накидку, которую она накинула на шею.

Вячеслав Кравцов и Кристина Горняк/Скриншот

Аутфит Горняк дополнила блестящими серьгами-кольцами, тонким браслетом и кольцом. У нее была красивая объемная прическа с локонами и боковым пробором, а также нежный макияж.

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