Была в очень короткой юбке: Аманда Сейфрид пришла на мероприятие, связанное с ее новым фильмом

Сидни Суини с Амандой Сейфрид / © Associated Press

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Актрисы сыграли вместе в экранизации романа «Служанка» писательницы Фриды Макфадден, который стал международным бестселлером.

Хотя премьера фильма запланирована аж на декабрю 2025 года, но актрисы уже начали промо-кампанию в его поддержку. Аманда и Сидни появились вместе на мероприятии CinemaCon, во вторник, 1 апреля, в Лас-Вегасе.

Сидни Суини с Амандой Сейфрид / © Associated Press

Сейфрид вышла на сцену, чтобы рассказать о своей работе в эффектном луке, поскольку надела клетчатую мини-юбку, которую носила в сочетании с белой блузой расшитой пайетками. Наряд Аманды был от бренда Ashish Gupta, а носила она его с черными туфлями-лодочками.

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Сидни Суини с Амандой Сейфрид / © Associated Press

Сидни же вышла на сцену в длинном платье, которое подчеркивало ее талию. Наряд актрисы был от бренда Wiederhoef.

Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Associated Press Аманда Сейфрид / © Getty Images Аманда Сейфрид / © Getty Images