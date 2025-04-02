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- Шоу-бизнес
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Была в очень короткой юбке: Аманда Сейфрид пришла на мероприятие, связанное с ее новым фильмом
Аманда Сейфрид появится вместе с актрисой Сидни Суини в новом фильме.
Актрисы сыграли вместе в экранизации романа «Служанка» писательницы Фриды Макфадден, который стал международным бестселлером.
Хотя премьера фильма запланирована аж на декабрю 2025 года, но актрисы уже начали промо-кампанию в его поддержку. Аманда и Сидни появились вместе на мероприятии CinemaCon, во вторник, 1 апреля, в Лас-Вегасе.
Сейфрид вышла на сцену, чтобы рассказать о своей работе в эффектном луке, поскольку надела клетчатую мини-юбку, которую носила в сочетании с белой блузой расшитой пайетками. Наряд Аманды был от бренда Ashish Gupta, а носила она его с черными туфлями-лодочками.
Сидни же вышла на сцену в длинном платье, которое подчеркивало ее талию. Наряд актрисы был от бренда Wiederhoef.