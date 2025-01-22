Была в очень роскошном украшении: жена Цукерберга поразила образом для инаугурации

Пара была среди гостей на инаугурации 47-го президента США в Вашингтоне.
Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан поделились на своих страницах в Instagram новой фотографией на которой позируют обнявшись. На этом снимке они запечатлены в вечерних нарядах, которые носили на праздничном мероприятии проводимом после инаугурации Дональда Трампа.
На Присцилле было длинное черное бархатное платье с бретельками, глубоким декольте и карманами. Дополнила она свой роскошный наряд не менее роскошным украшением - колье от бренда Bvlgari под названием Prodigious Colour входит в коллекцию Magnifica.
Колье особенно тем, что в нем не один центральный камень, а целых пять в огранке кабошон, которые притягивают взгляды своим блеском, цветом и формой. Их общий вес достигает 288,20 карта. Украшение включат такие камни: бриллианты, аметисты, зеленые турмалины, цитрин, рубеллит, голубой и розовый топазы.
Украшение вдохновлено известной итальянской художницей Артемизией Джентилески - она одна из муз Bvlgari, которую этот римский ювелирный Дом ценит за силу характера, неповторимый барочный стиль и художественную смелость.
Читайте также:
- Всему виной ее туфли: Трамп рассказал, что первая леди испытывала дискомфорт на инаугурации
- Не только Мелания Трамп: еще пять первых леди США, которые носили шляпы на инаугурации
- Украинский след в образе Мелании Трамп: первая леди надела особое украшение