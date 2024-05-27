Была в огромной шляпе: как выглядела звезда Старого Голливуда Рита Хейворт в день свадьбы

27 мая 1949 года американско-испанская киноактриса и одна из наиболее знаменитых звезд Голливуда 1940-х годов - Рита Хейворт - вышла замуж в третий раз.

Рита Хейворт / Фото: Associated Press

Для церемонии 30-летняя звезда выбрала лаконичное белое платье длины миди с множеством складок на юбке, длинными рукавами и V-образным декольте. Дополняли образ красавицы огромная шляпа белого цвета с фатином темные перчатки и туфли. Наряд актрисы был создан французским модельером Жаком Фатом.

А вот избранником звезды стал принц Али Хан, сын султана Мухаммед-шаха Ага Хана III, лидера исмаилитской общины шиитского ислама. Свадьба состоялась во Франции в ратуше, венчания в церкви у них не было, вероятно из-за разных религий пары.

Рита Хейворт / Фото: Associated Press

Ради этого мужчины Рита оставила свою карьеру в кино. В этом браке у них родилась одна совместная дочь Ясмин Ага Хан. Некоторое время актриса пыталась жить с мужем в Европе, но принц славился не только непростым характером, но и как ловелас. Так брак у них был несчастливым и подозревалось, что принц был неверен Хейворт во время этих отношений и Рита грозилась, что подаст на развод.

Рита Хейворт / Фото: Associated Press

В 1951 году Хейворт сбежала в США и осела в штате Невада, где подала на развод на основании "чрезвычайной жестокости, исключительно психического характера". Но на этом скандалы в этой семье не были закончены, поскольку началась долгая судебная тяжба относительно дочери пары - принцессы Ясмин.

Рита Хейворт / Фото: Associated Press

Во время борьбы за опеку принц заявил, что хочет, чтобы девочка была воспитана как мусульманка, а Хейворт хотела, чтобы ребенка воспитывали как христианку. Актриса даже отклонила предложение бывшего мужа о выплате 1 миллиона долларов, если она вырастит Ясмин мусульманкой, но с семи лет позволяла дочери ездить в Европу, чтобы навещать отца.

Рита Хейворт / Фото: Associated Press

Рита Хейворт не столь известна в нашей стране, как Мэрилин Монро, но она является не менее знаменитой. Актриса прославилась в 1940-х годах как одна из главных звезд Золотого века Голливуда и снялась в 61 фильме в общей сложности за 37 лет. Пресса придумала термин "Богиня любви" для описания Хейворт после того, как она стала самым гламурным кумиром экрана 1940-х годов.

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