Была в отличном настроении: бывшую жену Тома Круза заметили на прогулке в Нью-Йорке

Судя по спортивному образу, звезда шла домой после тренировки в спортзале.
Актриса Кэти Холмс живет много лет в Нью-Йорке, куда перебралась после расставания с Томом Крузом. В понедельник, 14 августа, она прогулялась по району Нохо на Манхэттене, где ее сфотографировали папарацци с подругой.
Кэти шла по улице в черных трикотажных штанах и простой майке с широкими бретельками и высокой горловиной. В руке она держала большую сумку от A.P.C. Poppy Tote Bag с двумя ручками и принтом, а также была обута в белые кеды от Balenciaga.
Волосы актриса собрала в высокий пучок, шею украсила тонкой лаконичной цепочкой, а на глаза надела очки от Tory Burch с черепашьим рисунком на оправе. Холмс была в отличном настроении, оживленно о чем-то болтала и смеялась.
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