Шоу-бизнес
161
1 мин

Была в платье любимого цвета: Пэрис Хилтон заметили папарацци в Нью-Йорке

Сфотографировали ее на знаменитой площади Таймс-сквер.

Юлия Каранковская
Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Голливудскую звезду Пэрис Хилтон заметили в Нью-Йорке, когда она в сопровождении охраны передвигалась по центру города. Светская львица выбрала для своего появления гламурный, но сдержанный образ, в котором соединила черный и розовый цвета.

На Хилтон было платье ее любимого ярко-розового цвета из роскошной кружевной ткани в виде огромных цветов. Оно было от бренда Self-Portrait. Соединила блондинка наряд с черным кожаным пальто с меховыми рукавами и воротником, а также сумкой и ботильонами на каблуках от Chanel. Ее обувь была представлена в коллекции 2023 года дизайнером Вирджинией Виард. Лук Пэрис завершили очки, макияж и прическа с прямыми распущенными волосами.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

На этот раз на публике известная красавица появилась без своих двух детей сына Феникса и дочери Лондон, хотя не так давно радостно позировала фотографам с ними.

Пэрис Хилтон с сыном и дочерью / © Getty Images

Пэрис Хилтон с сыном и дочерью / © Getty Images

Напомним, что дети Пэрис появились на свет благодаря суррогатной матери, а их отцом является бизнесмен Картер Реум, с которым звезда замужем с 2021 года.

