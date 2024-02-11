Была в платье с вышитыми цветами и клубникой: Пенелопа Крус блистала на церемонии Goya Awards

Звезда надела total look от известного бренда, с которым давно сотрудничает и является его амбассадором.

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус опять очаровала публику своим нарядом от французского Модного дома Chanel, который выбрала для ежегодной церемонии вручения наград Goya Awards. Мероприятие проводилось в испанском городе Вальядолид.

Платье Пенелопы было длинным, с квадратным глубоким декольте и широкими бретельками, из из кутюрной коллекции осень-зима 2024. Наряд был полностью украшен вышивкой бисером и пайетками в виде роз и клубники.

Юбка платья была двухслойной и имела верхний шар в виде тонкого черного тюля со шлейфом. На создание такого наряда потребовалось в общей сложности 1260 часов и около 367 000 вышитых элементов.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Дополнила образ Пенелопа объемной укладкой, ярким макияжем с черным каялом на глазах, а также драгоценными украшениями Chanel Haute Joaillerie и длинным маникюром. В руках она держала черный сатиновый клатч, а обута была в босоножки на каблуках.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Однако этот наряд напомнил другое платье, которое носила Пенелопа Крус. В декабре прошлого года актриса посетила премьеру фильма "Феррари" в Лос-Анджелесе в цветочном платье с пикантным декольте, тоже от Chanel.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

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