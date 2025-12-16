Была в платье за 500 долларов: Сидни Суини сфотографировали на светской вечеринке

Сидни Суини / © Getty Images

Голливудская красавица Сидни Суини продемонстрировала изысканное мини-платье на вечеринке в Лос-Анджелесе, которая состоялась после премьеры фильма «Служанка». Актриса была одета в белое мини от бренда Shushu/Tong.

Выполнено платье из атласа из смеси шерсти и шелка и украшено аппликациями из пайеток разного размера. У наряда был прямой крой, не было бретелек, а также его украшала легкая драпировка. Образ Сидни также дополняли туфли-лодочки из кружева Studio Gia в свадебном стиле и украшения с бриллиантами.

Платье белого цвета красавица выбрала вероятно чтобы оно соответствовало ее раннему образу с красной дорожки. Также этот наряд был значительно легче, комфортнее и не сковывал движений девушки. Стоимость такого платья 516 долларов.

Напомним, что в тот же день Сидни блистала перед гостями премьерного показа фильма в изысканном наряде с декольте от израильского бренда Galia Lahav и созданном для нее по индивидуальному заказу.

