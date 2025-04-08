Была в романтичном платье: Лана Дель Рей показала фото со своим мужем-охотником на аллигаторов

Лана Дель Рей / фото: instagram.com/honeymoon

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Рекламируя свое предстоящее выступление, которое должно состояться 25-27 апреля на фестивале Stagecoach, 39-летняя певица в пятницу опубликовала в Instagram несколько фотографий из своей жизни. На одном из снимков певица и ее муж Джереми Дюфрен, одеты в праздничные свадебные головные уборы, поскольку на шляпке Ланы красуется большая надпись «невеста», а также ее украшает короткая фата. Возможно фото было сделано на праздничной вечеринке пары в честь помолвки или самой свадьбы.

Также на американской суперзвезде можно увидеть нежное и романтичное платье с рюшами и цветочным принтом.

На других фотографиях Лана запечатлена в короне, как и Джереми. Пара позирует возле большого торта с аллигатором, а рядом с ними трое детей Дюфрена от предыдущих отношений.

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Еще на одно фотографии она показала белое платье и ковбойские сапоги с желтыми цветами.

Напомним, что Дель Рей и Дюфрен поженились 26 сентября 2024 года в Луизиане, где Дюфрен организовывает лодочные экскурсии по болотам на которых обитают аллигаторы. Пара получила свидетельство о браке тремя днями ранее. Свадебное торжество было скромным и уютным. К алтарю певицу провел под руку ее отец Роберт Грант. Для Ланы это первый брак, тогда как для охотника на аллигаторов — второй.

Лана Дель Рей / © Getty Images Лана Дель Рей / © Associated Press © Associated Press © Associated Press Лана Дель Рей / © Associated Press Лана Дель Рей / © Associated Press