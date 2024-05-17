Была в странном наряде: Сару Джессику Паркер заметили на съемках сериала "И просто так..."

В мае Нью-Йорке стартовали съемки третьего сезона сериала "И просто так...", которій является продолжением "Секса в большом городе". Теперь актеры этого шоу уже регулярно появляются в объективах папарацци, особенно наибольший интерес вызывает Сара Джессика Паркер - исполнительница главной роли.

16 мая знаменитость заметили на Манхэттене в перерыве между съемками. Паркер была одета довольно необычно и эклектично, поскольку сочетала легкие юбку и блузу разный принт. Также на ней были серые сабо и довольно массивные украшения на запястьях и в ушах.

Волосы актрисы были собраны в высокий пучок, а на лице ей сделали макияж. На плечи она накинула яркий кардиган, а в руке несла шопер.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее в этом кардигане она уже появлялась на улице. Сару Джессику в нем также заметили в перерыве, когда она выходила со своего фургона и шла по улице. Но тогда она была и ярких розовых сапогах от SJP by Sarah Jessica Parker.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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