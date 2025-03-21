Была в свитере матери: Кейт Бланшетт рассказала о наряде, в котором получила свою первую награду

Кейт Бланшетт одна из самых титулованных актрис современности, которая помимо лучших режиссеров, сотрудничает и с самыми известными мировыми брендами. Однако до того как Кейт стала всемирно известной, она играла в театре в Австралии, откуда родом.

Первая театральная роль Бланшетт была в паре с Джеффри Рашем в пьесе Дэвида Мамета "Олеанна" в 1992 году для Sydney Theatre Company, а затем она воплотила на сцене еще множество персонажей. В 1993 году Бланшетт наградили премией Sydney Theatre Critics' Best Newcomer Award за ее игру в постановке "Танцы Кафки". Пришла за наградой молодая актриса совсем не в вечернем платье, а длинной помятой рубашке, брюках и темном свитере, который явно был ей не по размеру.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

В недавнем интервью изданию Vogue, она заявила, что на самом деле пришла на церемонию просто с репетиции.

"Думаю, я надела свитер своей матери, и это похоже на мою школьную рубашку. Вероятно, я также надела трусы, которые мне сшила мама. До 10 лет назад у меня все еще были трусы, которые сшила мама. Очевидно, без макияжа. Боже, благослови меня, я выгляжу так, будто мне 12. Это было на Sydney Theatre Critics Awards, и я выиграла в номинации Newcomer. Я играла в постановке "Олеанна", и мне так понравилось, что я управляла труппой. Думаю, я, возможно, пришла прямо с репетиций. Очевидно, я не знала, что меня сфотографируют или что я выиграю", - говорит Кейт.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

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