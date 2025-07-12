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- Шоу-бизнес
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Была в центре внимания: 76-летняя Вера Вонг посетила Неделю моды в Париже
Вера Вонг, которая известна дизайнами свадебных платьев, посетила Неделю высокой моды в Париже. Однако появилась на мероприятии она как гостья.
Дизайнера заметили по пути на несколько модных показов, которые проходили в столице любви и моды. В частности она появилась на показе бренда Schiaparelli, на котором Дэниел Розберри презентовал инкрустированное стразами сердце.
Вонг же пришла в черных лосинах и юбке, которые сочетала с зеленой кофтой на молнии. Экстравагантности луку добавляли массивные туфли на платформе и золотая сумка.
Во второй раз, но уже на показе Balenciaga, Вера продемонстрировала наряд в спортивной эстетике. Дизайнер носила длинную юбку с полосками, черную майку и креативные аксессуары — очки, напоминающие шлем, а также сумку со стразами.