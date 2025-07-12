Была в центре внимания: 76-летняя Вера Вонг посетила Неделю моды в Париже

Вера Вонг / © Getty Images

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Дизайнера заметили по пути на несколько модных показов, которые проходили в столице любви и моды. В частности она появилась на показе бренда Schiaparelli, на котором Дэниел Розберри презентовал инкрустированное стразами сердце.

Вонг же пришла в черных лосинах и юбке, которые сочетала с зеленой кофтой на молнии. Экстравагантности луку добавляли массивные туфли на платформе и золотая сумка.

Вера Вонг / © Getty Images

Во второй раз, но уже на показе Balenciaga, Вера продемонстрировала наряд в спортивной эстетике. Дизайнер носила длинную юбку с полосками, черную майку и креативные аксессуары — очки, напоминающие шлем, а также сумку со стразами.

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Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images