Была в центре внимания: актриса в прозрачном платье с вышивкой и кружевом на декольте позировала на кинособытии

Мэделин Петш / © Associated Press

В Нью-Йорке состоялась мировая премьера фильма "Дьявол носит Прада 2". На красной дорожке мероприятия собралось немало звездных красавиц, которые демонстрировали лучшие свои наряды. Наше внимание привлекла американская актриса Мэделин Петш. Она выбрала для своего появления смелый аутфит.

На звезде было прозрачное длинное платье по фигуре из коллекции прет-а-порте весна-лето бренда Georges Hobeika. Наряд был расшит цветочной вышивкой с пайетками, бисером, жемчугом и камнями. Он также имел пикантное декольте с кружевом и бантиком. Под платьем на Мэделин было нюдовое белье.

Аутфит Петш дополнила туфлями-лодочками цвета металлик с ремешками с камнями от Jimmy Choo. У нее была ровная укладка, макияж с темно-бежевой помадой и нюдовый маникюр. Лук она завершила кольцами от EFFY.

