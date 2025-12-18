Была в центре внимания: премьер-министр Латвии в жакете с принтом и цветком появилась на саммите

Эвика Силиня / © Associated Press

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приняла участие в саммите ЕС в Брюсселе.

Там она продемонстрировала эффектный деловой образ, благодаря которому была в центре внимания. На политике был однобортный черно-белый шерстяной жакет с принтом "елочка", черный топ и классические черные брюки.

Из аксессуаров Эвика выбрала черную брошь в виде цветка, которую прикрепила к лацкану жакета. Премьер сделала красивую прическу с локонами, макияж с красной помадой и розовыми румянами. В ушах у нее были серьги-гвоздики с бриллиантами.

Напомним, ранее Эвика Силиня на саммите предстала в приталенном жакете-блузке с V-образным вырезом и поясом на талии.