Была в центре внимания: премьер-министр Латвии в жакете с принтом и цветком появилась на саммите
Эвика Силиня любит носить красивые наряды.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приняла участие в саммите ЕС в Брюсселе.
Там она продемонстрировала эффектный деловой образ, благодаря которому была в центре внимания. На политике был однобортный черно-белый шерстяной жакет с принтом "елочка", черный топ и классические черные брюки.
Из аксессуаров Эвика выбрала черную брошь в виде цветка, которую прикрепила к лацкану жакета. Премьер сделала красивую прическу с локонами, макияж с красной помадой и розовыми румянами. В ушах у нее были серьги-гвоздики с бриллиантами.
Напомним, ранее Эвика Силиня на саммите предстала в приталенном жакете-блузке с V-образным вырезом и поясом на талии.