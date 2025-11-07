ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
244
1 мин

Была в винтажном мини-платье с красивым декольте: Иванка Трамп показала фото с празднования своего дня рождения

Старшая дочь президента США выбрала для праздничной вечеринки наряд 1990-х годов от известного модельера Боба Маки.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп отпраздновала свое 44-летие в компании подруг в ресторане в Нью-Йорке. В Instagram она опубликовала снимки оттуда.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка устроила импровизированный фотосет на террасе заведения с красивым вечерним видом на центр Манхэттена.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

«Запоздалое празднование дня рождения под огнями Нью-Йорка с моими любимыми девушками», — подписала снимки Трамп.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Для праздничного вечера Иванка выбрала кокетливый образ. На ней было винтажное черное короткое платье-бюстье от американского модельера Боба Маки. Наряд имел декольте в форме сердца, украшенное серебряными пайетками и бисером в виде пламя огня.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Лук бизнесвумен дополнила черными капроновыми колготами и сатиновыми остроносыми слингбэками на высоких шпильках. В руке она держала черный жакет.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка сделала идеально ровную укладку и любимый макияж смоки-айс.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп показала, как отпраздновали день рождения старшего сына.

244
