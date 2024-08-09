Была вся в белом: Памела Андерсон посетила Неделю моды в Копенгагене

В столице Дании, городе Копенгагене, стартовала ежегодная Неделя моды, которая проводится в августе. Это мероприятие славится своими яркими стритстайлерами, необычными нарядами и дизайнерами, которые принимают участи в этом событии.

Презентовали бренды свои коллекции на сезон весна-лето 2025. 8 августа состоялся показ бренда Rotate, который посетила актриса и модель Памела Андерсон.

В Европу женщина прилетела с сыновьями, а на показ надела все белое. На 57-летней звезде были прямые обтягивающие бедра брюки и белая классическая рубашка. Лук она дополнила золотистыми босоножками, очень легким макияжем, который был практически незаметен, а также длинным красным маникюром.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Это было первое появление Андерсон на публике после ее триумфа на Met Gala. Весной этого года звезда дебютировала на этом гала-вечере в нежном платье от бренда Oscar de la Renta.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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